Conselho recomenda que Assembléia Geral para votação do novo estatuto do Ceará ocorra em 10 dias

Foi finalizada nesta segunda-feira (27), a 3ª e última reunião do Conselho Deliberativo do Ceará que discutiu a mudança estatutária do Vovô com a finalização do anteprojeto.

Agora, após o novo estatuto ser finalizado e aprovado pelos conselheiros presentes, a definição da aprovação ou não do novo estatuto será em assembléia geral, convocada pela diretoria executiva do clube, ainda sem data definida.

O presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, esclareceu que o plenário solicitou que a diretoria executiva, na pessoa do presidente João Paulo Silva, convoque a assembléia geral em 10 dias.

"Foram 3 dias históricos para o torcedor do Ceará. Encerramos a aprovação do anteprojeto, no ambito do Conselho Deliberativo. O proximo passo é convocação a assembléia geral, através do O plenário recomendou, solicitou que o presidente da executiva convoque em 10 dias. Não é impositivo, acredito no bom sendo, no principio democrático, que o presidente convoque a assembléia geral, e que possamos ter um novo estatuto, tornando o Ceará um clube mais moderno".

Ele avaliou as reuniões internas e mostrou otimismo pela aprovação do novo estatuto do Ceará.

"Eu tenho pensamento positivo, continuo otimista. O presidente da Executiva demonstra que vai defender a bandeira do sócio torcedor, que vai convocar a Assembleia Geral e vai sensibilizar Conselheiros e Proprietários em torno da pauta. Acredito que o amor ao Ceará estará em primeiro lugar - afirmou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Herbet detalhou quais são os principais pontos de mudança do novo estatuto do Ceará

"Os pontos principais do estatuto são modernização, profissionalização e o que mais a torcida anseia: democratização do clube. Mais aberto ao torcedor, ouvir o sócio. Estive no jogo contra a Chapecoense, eu fiz questão de andar no Castelão, conversei com o sócio, todos falam a mesma coisa: Deixa a gente votar, queremos apenas participar do Ceará', afirmou.

Emendas principais

- Redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva, já em dezembro de 2024.

- Garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube.

- Votação paritária: o peso do voto do sócio-torcedor é o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva.