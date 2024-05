Texto-base de novo estatuto do Ceará é aprovado e segue para votação em Assembleia Geral

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou por unanimidade, o texto-base do novo estatuto do clube, na noite desta terça-feira (14), na sede administrativa do clube. A reunião para aprovação foi organizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Herbet Santos, e não foi acompanhada pelo presidente do Vovô, João Paulo Silva, que alegou compromissos pessoais.

Entre as alterações propostas no novo estatuto e aprovadas por unanimidade nesta terça-feira, está a votação de sócios torcedores na eleição para presidente do clube já em dezembro de 2024.

Esta emenda, entre outras aprovadas, serão revisadas nas próximas reuniões - nos dias 20 e 27 - e os conselheiros terão a oportunidade de votar em assembleia geral para aprovação ou não do novo estatuto. A assembleia geral ainda não tem data para acontecer e será convocada pelo presidente João Paulo Silva.

Legenda: A torcida do Ceará compareceu a sede do clube para acompanhar votação de texto base do novo estatuto do clube Foto: SAMUEL CONRADO / SVM

Ao logo da votação, torcedores do Ceará estiveram presentes com carro de som, pleiteando a aprovação da votação por parte dos sócios torcedores para eleições futuras da diretoria executiva do Vozão.