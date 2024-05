Novo estatuto do Ceará: A promessa de modernizar o clube | CearáCast

Em meio aos debates no conselho deliberativo sobre o texto do anteprojeto para o novo estatuto do clube, o CearáCast traz os detalhes da discussão nos bastidores. O episódio contou com as participações do presidente da comissão que formulou o texto-base para o novo estatuto, Antônio José Maia, e o assessor jurídico do comitê administrativo do conselho deliberativo, Ranieri Mena Barreto.

O direito de voto do sócio-torcedor, um clube mais transparente e os detalhes debatidos na agremiação foram temas da conversa do CearáCast. O episódio teve apresentação de Samuel Conrado e participação de Vladimir Marques.

ASSISTA AO CEARÁCAST