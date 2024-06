Ceará pode voltar ao G-4 da Série B nesta terça-feira (4) mesmo sem entrar em campo; entenda

O Ceará pode voltar à quarta colocação da Série B e entrar novamente no G-4 da competição nesta terça-feira (4), mesmo que já tenha disputado o seu jogo nesta rodada. O Vovô venceu o Coritiba e atualmente está na quinta posição na tabela.

O Ceará está atualmente fora do G-4 da Série B por um único quesito: saldo de gols. O Vovô tem a mesma pontuação e o mesmo número de vitórias do América-MG, o quarto colocado, mas tem um gol a menos de saldo do que o Coelho.

Mas o América-MG ainda entrará em campo nesta rodada, nesta terça, contra o Paysandu. Caso seja derrotado por dois ou mais gols de diferença, o saldo de gols do Coelho cairia para quatro ou menos. Como o Ceará tem saldo de cinco gols, passaria o time mineiro.

Legenda: Recalde comemora gol em partida entre Novorizontino e Ceará Foto: Raphael Marques/Ceará SC

Há outra possibilidade do Ceará entrar no G-4, em caso de derrota do América-MG para o Paysandu por um gol de diferença. O saldo de gols da equipe mineira cairia para cinco, empatando com o Vovô. O desempate seria no número de gols marcados.

Atualmente o Ceará tem 13 gols marcados, enquanto o América-MG tem 12 gols marcados. No caso de derrota do América-MG para o Paysandu por um gol de diferença, o time mineiro não poderia marcar dois ou mais gols (por exemplo: Paysandu 3-2 América-MG), senão ultrapassaria o Ceará em gols marcados.

Paysandu e América-MG entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 de Brasília, no estádio Curuzu, em Belém (PA), para disputar a oitava rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.