Após vitória e folga, Ceará se reapresenta e tem semana livre para treinos antes de próximo jogo

O elenco do Ceará se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, na tarde desta segunda-feira (3). Após a vitória sobre o Coritiba, na última sexta-feira (31), os jogadores ganharam folga no sábado (1º) e no domingo (2).

Nesta segunda, porém, o técnico Vagner Mancini comanda os jogadores em treinamento que dá início à preparação do Vovô para o seu próximo compromisso na Série B do Brasileirão 2024, que acontece apenas na próxima segunda-feira (10), contra o Vila Nova.

Legenda: Mancini durante treino do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A equipe alvinegra terá, portanto, a semana livre de jogos para realizar treinamentos preparatórios para esta partida. O Vovô ocupa atualmente a quinta colocação da Série B, com 15 pontos conquistados em oito rodadas disputadas.

Vila Nova e Ceará entram em campo na próxima segunda-feira (10), às 19h de Brasília, no estádio OBA, em Goiânia (GO), para disputar a nona rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.