Ceará completa 110 anos sonhando com novos tempos fora de campo e retorno à elite

Neste domingo (2), o Ceará completa 110 anos de uma história vitoriosa e repleta de lutas, acompanhada por uma imensa torcida. Uma legião fiel de milhões de torcedores que sonha com dias ainda mais gloriosos para o Vovô. E o ano de 2024 pode ser decisivo para o futuro do clube, dentro e fora de campo.

Dentro de campo, o objetivo é o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, que permitirá ao Vozão investimentos à altura de sua história e galgando voos mais altos, como participações de destaque na Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, interrompidos após o rebaixamento na elite em 2022.

O clube, tem um potencial imenso de investimento, que será potencializado com o retorno para a Série A. Mesmo na Série B, o Vozão tem 3º maior orçamento da história do clube (R$ 149 milhões) para a temporada 2024, além de ter assinado o maior contrato de patrocínio de sua centenária história (R$ 46 milhões). Na Série A, tudo isso pode ser potencializado e permitir protagonismo no futebol brasileiro que a torcida tanto merece.

Legenda: A torcida do Vozão almeja participar mais diretamente dos rumos do clube, como a escolha para diretoria executiva Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Aproximação histórica com a torcida

E fora de campo, o ano de 2024 pode ser histórico, pela luta por uma mudança de estatuto, permitindo que a torcida se aproxime mais do clube e seja protagonista de eleições para presidente da diretoria executiva. O Ceará, como clube do Povo, sempre teve sua massa torcedora ao lado e o Conselho Deliberativo do clube apresentou um projeto de novo estatuto, que prevê o sócio-torcedor votar para diretoria executiva já em 2024, que o peso do voto do sócio seja o mesmo se conselheiros do clube e a garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube. São pautas necessárias para o clube do povo e que precisa ser mais inclusivo.

O atual presidente do clube, João Paulo Silva, já disse que é entusiasta da aprovação do novo estatuto e que convocou uma assembléia geral para o dia 11.

A aprovação do novo estatuto seria mais um passo para reaproximação da torcida, que sofreu com os anos de 2022 (rebaixamento na Série A) e 2023 (tentativa frustrada de acesso na Série B), mas que já teve o orgulho resgatado em 2024 com o título cearense em dois jogos memoráveis com o Fortaleza, rival de Série A e que lutava por um inédito hexacampeonato.

Legenda: O título cearense de 2024 criou uma conexão do Ceará com a torcida que havia sido perdida em 2023 Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

A conquista do Campeonato Cearense 2024, somada com um inédita participação da torcida no processo de decisão do clube, seria mais um passo para um novo Ceará. De um passado de glórias, mas pavimentando para que o futuro também seja.

Festa em vitória na Série B

E para iniciar as festividades de aniversário, a torcida do Ceará fez homenagens ao clube com um mosaico antes do jogo contra o Coritiba pela Série B, na última sexta-feira (31).

Legenda: O Ceará venceu o Coritiba em confronto direto pelo G4 da Série B Foto: KID JUNIOR / SVM

A vitória por 1 a 0 deixou o Vovô no G4 em 4º com 15 pontos após 8 rodadas, e a torcida voltou a cantar "Eu acredito" e "Vamos subir Vovô", evidenciando o momento de conexão e alegria entre time e torcida.

Que o clube se mantenha firme nas 30 rodadas que restam - sem dúvida com empolgação e apoio maciço da torcida - e conquiste o retorno para a Série A que ela tanto merece.