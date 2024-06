Calendário de jogos do Ceará em junho; veja dias, horários e locais das partidas

O Ceará entrará em campo para disputar cinco partidas ao longo do mês de junho de 2024. Todas as partidas são válidas pela Série B do Brasileirão 2024, sendo dois jogos como mandante e três partidas longe dos seus domínios.

As viagens do Vovô ao longo do mês de maio serão para os estados de Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

JOGOS DO CEARÁ EM JUNHO