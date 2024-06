Saulo Mineiro vai a julgamento no STJD e pode pegar gancho de até dez partidas

O atacante Saulo Mineiro, do Ceará, está na pauta da 3ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que se reunirá nesta terça-feira (5), a partir das 10h30. O camisa 73 do Vovô poderá pegar um gancho de até dez partidas.

Saulo será julgado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune quem participa de rixa, conflito ou tumulto com duas a dez partidas de suspensão. O atacante virou réu pela expulsão contra o Amazonas, em jogo válido pela Série B do Brasileiro.

Na ocasião, Saulo tomou o segundo cartão amarelo por empurrar o atleta Igor Bolt, do Amazonas, depois que este “se estranhou” com um dos gandulas em campo, já nos acréscimos do segundo tempo.

Na súmula da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo justificou a expulsão do atacante alvinegro: “Empurrar o seu adversário no princípio de tumulto e ainda proferiu as seguintes palavras em minha direção, ‘você está de sacanagem’ e ainda retardou sua saída do campo”.

O jogador deverá ser ouvido no julgamento e o Ceará tentará absolvição ou até mesmo desqualificar o artigo 257, que prevê como pena mínima de seis partidas no caso específico do futebol.