João Paulo Silva é eleito o novo presidente do Ceará; veja detalhes

O empresário João Paulo Silva foi eleito, nesta quarta-feira (29), o novo presidente da diretoria executiva do Ceará Sporting Club. O então diretor financeiro do Vovô superou o engenheiro civil e gestor Gabriel Pontes na votação, realizada em Carlos de Alencar Pinto, na sede alvinegra, com 179 votos contra 47.

João Paulo concorreu à eleição pela chapa "Vozão de Todos". O gestor terá Alexandre Frota como 1º vice-presidente. O mandato será até 2024, uma vez que tem a finalidade de substituir Robinson de Castro, eleito para o triênio 2021-2024, mas que renunciou ao cargo em fevereiro, assim como Humberto Aragão, que era o 1º vice-presidente.

Dentre as principais propostas, a nova gestão deseja ampliar a comunicação entre clube e torcida, transparência, focar no futebol e na busca de títulos, além de promover a união entre todos os alvinegros. Assim, tem a expectativa de criar um novo plano de sócio aos torcedores menos favorecidos e também realizar entrevistas mensais com uma pasta da diretoria, para apresentação de ações e o planejamento do setor.

Carlos Moraes, que estava ocupando interinamente o cargo de presidente do Ceará desde a saída de Robinson, volta a ocupar o cargo de 2º vice-presidente. Vale ressaltar ainda que o atual presidente do Conselho Deliberativo é Dr. José Barreto Filho, que foi eleito para a função no início do ano.

Perfil de João Paulo

Empresário e atuante no mercado financeiro há 28 anos, João Paulo era o atual diretor financeiro do Vozão e presidiu, durante esse período, a Associação Brasileira de Executivos de Finanças (ABEFF). Nascido na Capital, tem 44 anos, é pai de três filhas - Lívia, Iara e Laís - e é casado com Katianne Menezes, enfermeira e funcionária pública.

O novo presidente coleciona especializações na área financeira e de gestão, e, por meio do Projeto Ceará 2000, ainda em 2012, já ajudava o Mais Querido. No fim de 2015, foi integrado à Diretoria Executiva. Em seu currículo, João Paulo carrega várias premiações nacionais pelo modelo de gestão financeira aplicado por ele no Ceará Sporting Club.