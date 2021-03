Já acertado com o Fortaleza, zagueiro Titi deve se apresentar ao clube nos próximos dias

O zagueiro Titi será jogador do Fortaleza na temporada 2021. O atleta já tem acerto com o Tricolor e inclusive chegou a ser anunciado pelo clube nas redes sociais, embora não oficialmente. Porém, a situação deve se desenrolar nos próximos dias.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta ainda não se apresentou por que busca finalizar a rescisão contratual com o Goztepe, clube da Turquia, para resolução dos últimos detalhes. Após esta etapa, ele irá assinar com o Leão do Pici e, posteriormente, será anunciado oficialmente.

A expectativa é que isto possa ocorrer nos próximos dias e o atleta é aguardado na capital cearense até a próxima semana.

Recentemente, o atleta até assistiu jogos do clube e postou fotos nas redes sociais.

Perfil do jogador

Titi se destacou no futebol brasileiro pelo Bahia. Foram 241 partidas disputadas pelo clube baiano e 10 gols marcados, em cinco temporadas defendendo o Esquadrão de Aço.

Na atual temporada, Titi disputou 18 partidas. Porém, pouco aproveitado pelo Goztepe, a última partida disputada pelo zagueiro foi no dia 04 de março, no empate em 1 a 1 contra o Alanyaspor, pelo Campeonato Turco.