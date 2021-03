Com acerto verbal, Fortaleza encaminha contratação do zagueiro Titi

Superando a concorrência, inclusive do rival Ceará, o Fortaleza levou a melhor na disputa pelo zagueiro Titi e encaminhou a contratação do jogador. De acordo com informações do jornalista Tom Alexandrino, da Rádio Verdes Mares, há um acerto verbal entre as partes e o Tricolor aguarda a liberação do Goztepe, clube da Turquia, para resolução dos últimos detalhes.

Entre Fortaleza e Titi, está tudo acertado, mas o anúncio oficial do clube ainda não ocorreu pela pendência burocrática, que impede a assinatura de contrato. A expectativa é que isto seja resolvido nos próximos dias.

Titi se destacou no futebol brasileiro pelo Bahia. Foram 241 partidas disputadas pelo clube baiano e 10 gols marcados, em cinco temporadas defendendo o Esquadrão de Aço.

Na atual temporada, Titi disputou 18 partidas. Porém, pouco aproveitado pelo Goztepe, a última partida disputada pelo zagueiro foi no dia 04 de março, no empate em 1 a 1 contra o Alanyaspor, pelo Campeonato Turco.

Sistema defensivo

Legenda: Titi é titular do Göztepe, clube da primeira divisão da Turquia Foto: divulgação / Göztepe

O Fortaleza perdeu um de seus pilares defensivos. O zagueiro Paulão não chegou a um acordo com o clube e não renovou para a temporada 2021. O atleta, inclusive, já foi anunciado pelo Cuiabá/MT.

No atual elenco, os zagueiros disponíveis para o técnico Enderson Moreira são Quintero, Jackson, Wanderson e João Paulo (integrado do Sub-23). Na última quarta-feira, a equipe tricolor entrou em contato com o atleta de 32 anos para viabilizar a negociação.