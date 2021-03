Ceará e Fortaleza disputam contratação de zagueiro que estava na Europa

Ceará e Fortaleza seguem atentos ao mercado da bola. Após reforçarem os setores de ataque e meio-campo, a dupla cearense busca um zagueiro para compor elenco. Cristian Chagas Tarouco, mais conhecido como Titi, de 33 anos, está na mira de ambos clubes, que também disputam a contratação do atleta com o Bahia.

Atualmente no Goztepe, da Turquia, Titi se destacou no futebol brasileiro pelo Bahia. Foram 241 partidas disputadas pelo clube baiano e 10 gols marcados, em cinco temporadas defendendo o Esquadrão de Aço.

Na atual temporada, Titi disputou 18 partidas. Porém, pouco aproveitado pelo Goztepe, a última partida disputada pelo zagueiro foi no dia 04 de março, no empate em 1 a 1 contra o Alanyaspor, pelo Campeonato Turco.

Legenda: Titi defendeu o Bahia entre 2011 e 2015, tendo conquistado três campeonatos estaduais Foto: Evaristo Sa/AFP

Reforçar o setor defensivo

O Ceará está de olho no mercado para suprir a possível saída de Tiago Pagnussat. O atleta está acertado com o Cerezo Osaka, do Japão. Em entrevista ao programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV, o técnico Guto Ferreira deixou claro que o Alvinegro segue buscando um zagueiro.

Já o Fortaleza, por sua vez, perdeu um de seus pilares defensivos. O zagueiro Paulão não chegou a um acordo com o clube e não renovou para a temporada 2021. O atleta, inclusive, já foi anunciado pelo Cuiabá/MT. No atual elenco, os zagueiros disponíveis para o técnico Enderson Moreira são Quintero, Jackson, Wanderson e João Paulo (integrado do Sub-23). Na última quarta-feira, a equipe tricolor entrou em contato com o atleta de 32 anos para viabilizar a negociação.