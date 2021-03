Fortaleza busca contratação de zagueiro Titi, do futebol turco

O Fortaleza segue em busca de reforços para temporada de 2021 e um dos alvos é o zagueiro Titi, destaque no futebol turco. O clube buscou contato com o atleta de 32 anos para viabilizar a negociação.

No exterior desde 2015, o defensor tem contrato com o Göztepe, da Turquia. Titular absoluto, também passou pelo Kasimpasa e Bursaspor, ambos do mesmo país. Ao todo, soma 194 exibições.

Natural de Pelotas/RS, o jogador manifestou o desejo de retornar ao Brasil. Revelado pelo Internacional, tem passagens por Náutico e Vasco da Gama. O principal momento na carreira foi no Bahia, quando deixou o time como capitão após 262 partidas e três títulos conquistados.

Legenda: Titi é tido como ídolo para parte da torcida do Bahia Foto: divulgação / Bahia

Até o momento, a cúpula tricolor anunciou cinco reforços: o lateral direito Daniel Guedes (ex-Cruzeiro); os volantes Ederson (ex-Corinthians), Matheus Jussa (ex-Internacional); o meia Lucas Crispim (ex-Guarani); e o atacante Robson (ex-Coritiba). O Diário do Nordeste apurou também que o volante Gustavo Blanco foi emprestado pelo Atlético-MG ao Fortaleza e deve ser oficializado como contratação nos próximos dias.

No atual elenco, os zagueiros disponíveis para o técnico Enderson Moreira são Quintero, Wanderson e João Paulo (integrado do Sub-23). O Leão entra em campo nesta quarta-feira (10), às 15h, contra o Atlético-CE, no estádio Domingão, em Horizonte, pela estreia na 2ª fase do Campeonato Cearense.

