Fortaleza estreia no Campeonato Cearense contra o Atlético-CE; confira prováveis escalações

A busca pelo tricampeonato estadual do Fortaleza começa nesta quarta-feira (10), na abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2021. O torneio é uma das prioridades da cúpula tricolor após conquistar as duas últimas edições e serve também como desafio na remontagem do elenco. A estreia ocorre contra o Atlético-CE, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.

A entrada tardia é proposta pelo regulamento, liberando o time das disputas da 1ª etapa - quando são definidos os rebaixados. Assim, o time tem mais oportunidades de garantir vaga no mata-mata. O cenário serve também como espaço no calendário devido à Copa do Nordeste.

Legenda: Enderson Moreira chegou ao Fortaleza para substituir Marcelo Chamusca no cargo Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Com duas vitórias na nova temporada, ambas no torneio regional, a equipe segue 100% e sem sofrer gols: superou CRB (1x0) e Sampaio Corrêa (0x2). Os desafios da comissão técnica são rodar os atletas, dar ritmo e administrar o excesso de fadiga pela frente.

Por isso, os titulares utilizados são uma incógnita. O técnico Enderson Moreira aposta no revezamento de jogadores, como foi com o meia Lucas Crispim. O reforço foi titular na estreia do Nordestão e sequer esteve entre os relacionados no segundo jogo.

Legenda: O meia Lucas Crispim deve retornar aos relacionados do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

"Tem jogo do Campeonato Cearense e a gente não tem prazo (de descanso). Temos que fazer algumas escolhas e precisamos ter cuidado, porque a gente não pode dar muita repetição de jogos neste início. Precisamos de equilíbrio para a gente poder ter o mínimo de risco de lesões, que é o que mais nos assusta quando a gente está montando uma equipe", destacou.

A expectativa é de manutenção do esquema 4-3-3. A proposta tática é a favorita do comandante, que deve testar novas peças nas funções de volante, centroavante e armador.

Atlético-CE

Legenda: Wandson foi artilheiro do Campeonato Cearense de 2020 e está no grupo do Atlético-CE Foto: Kely Pereira / Atlético Cearense

A Águia da Precabura encerrou a 1ª fase do Estadual na 3ª posição, com 57,14% de aproveitamento. O time somou três vitórias, três empates e uma derrota sob comando do técnico Raimundo Vagner.

Para a partida, a novidade é o lateral esquerdo Nailton. O atleta estava emprestado ao Ceará e foi campeão do Brasileirão de Aspirantes pelo elenco alvinegro. Em campo, a estratégia envolve alternâncias entre os esquemas 4-4-2 e 4-3-3.

O grande trunfo do clube é o meia Olávio, ex-Ferroviário. O atleta soma cinco gols em sete exibições, sendo um dos artilheiros da competição. Vale ressaltar que o último goleador máximo do Campeonato Cearense também foi do Atlético-CE: o atacante Wandson, com oito.

O atleta de 22 anos retornou após passagem pelo Paraná e está entre os titulares. Com característica de velocidade, surge como um dos principais nomes da Águia.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Cearense de 2021

Local: Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 10 de março de 2021

Horário: 15h

Atlético-CE | Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Talys; Daniel, Erison, Olavio e Hércules; Wandson e Vinicius. Técnico: Raimundo Vagner.

Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Wanderson, João Paulo e Carlinhos; Ederson, Juninho e Lucas Crispim; Romarinho, David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.