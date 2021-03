Osvaldo avalia início de temporada e projeta estreia no Cearense: "começar com o pé direito"

O Fortaleza estreia nesta quarta-feira (10) pelo Campeonato Cearense e a expectativa é alta. O Tricolor do Pici vem de duas vitórias na Copa do Nordeste e a defesa não foi vazada em 2021. O atacante Osvaldo destacou o momento do Leão na temporada e espera começar a competição com o pé direito.

"Já são dois jogos sem tomar gol. Temos que manter essa postura sabendo da dificuldade que é o campeonato cearense. Alguns campos irregulares, mas temos que superar essas dificuldades e procurar começar com o pé direito."

Osvaldo entrou em campo 173 vezes pelo Fortaleza e marcou 29 gols com a camisa tricolor. Próximo de completar 200 jogos pelo Leão, o atacante celebrou a proximidade do feito: "é uma marca muito boa. Daqui a pouco chego aos 200 jogos vestindo a camisa do Fortaleza, e pra mim é um sentimento de gratidão. Espero poder tá sempre ajudando e conquistando coisas grandes aqui."

O atacante é peça fundamental no esquema de Enderson Moreira e garante que espera ser feliz com a camisa do Fortaleza nesta temporada.

"A gente quer está sempre jogando, quer sempre tá ajudando o Fortaleza. Comigo não é diferente, sempre que eu entro em campo vestindo a camisa do Fortaleza eu procuro dar o meu melhor e espero nesta temporada ser muito feliz. Espero que os jogadores que estão chegando possam ser vencedores assim como foram os jogadores que passaram por aqui também e fizeram história com a camisa do Fortaleza."

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (10), às 15h, contra a equipe do Atlético-CE no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.