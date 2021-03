Fortaleza acerta contratação de volante Gustavo Blanco, do Atlético-MG

O Fortaleza acertou mais um reforço para a temporada 2021. O volante Gustavo Blanco, do Atlético-MG, chega por empréstimo ao Tricolor até o fim de 2021. A informação foi apurada pelo Diário do Nordeste em conjunto com o jornalista Léo Gomide, da Rádio 98 FM, de Belo Horizonte.

O atleta, de 26 anos, já está na capital cearense para realização de exames médicos, avaliações físicas e assinatura de contrato. O anúncio oficial da contratação deve ser feito pelo Fortaleza até quinta-feira (11).

O meio-campista tem contrato com o Galo até dezembro de 2022 e não estava nos planos do clube mineiro. Muito por conta da dificuldade que teve recentemente em ter sequência, por decorrência de duas cirurgias no joelho, que o impediram de entrar em campo para jogos oficiais num período superior a dois anos.

Em 2020, após se recuperar de lesão, foi emprestado ao Goiás, onde fez quatro jogos pelo Brasileirão, sendo dois como titular.

Revelado pelo Bahia, ele atuou também pelo América-MG na carreira.

Esta é a 6ª contratação do Fortaleza para a temporada. Até agora, o clube já anunciou o lateral-direito Daniel Guedes, os volantes Matheus Jussa e Ederson, o meia Lucas Crispim e o atacante Robson.