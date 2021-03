Com renovação de Jackson, Fortaleza mantém quase 80% da linha defensiva para 2021

Uma das palavras que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, utilizou no pronunciamento que fez logo ao fim da temporada 2020 foi reformulação. No aspecto defensivo, porém, as mudanças foram poucas. E o Tricolor já assegurou manutenção de quase 80% da linha defensiva para 2021.

A linha defensiva engloba os jogadores que atuam mais atrás: goleiros, zagueiros e laterais. Destas posições, 10 de 13 jogadores que faziam parte do elenco na temporada passada permanecerão. Corresponde a 77%.

A posição de goleiro nunca foi um problema ao Leão do Pici, e os três ficam: Felipe Alves, Marcelo Boeck e Max Wallef.

Na zaga, quatro nomes assegurados: Quintero, Wanderson, João Paulo e Jackson, que renovou contrato recentemente. Saíram apenas Roger Carvalho e Paulão. Este último, porém, foi o melhor dos defensores leoninos na última temporada, era capitão da equipe e o Fortaleza tentou renovação, o que não ocorreu.

Legenda: Paulão foi o melhor zagueiro do Fortaleza em 2020, mas não renovou contrato Foto: Thiago Gadelha/SVM

Nas laterais, Carlinhos renovou contrato e Bruno Melo segue. Tinga já possuía vínculo e Gabriel Dias foi o único que não permaneceu no clube. Ele era o titular da posição na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Daniel Guedes foi contratado para o setor.

Evolução no setor

Legenda: O técnico Enderson Moreira busca ajustes no setor defensivo para 2021 Foto: José Leomar

Uma das missões do técnico Enderson Moreira é fazer com que o setor defensivo do Fortaleza evolua nesta temporada. Nas dez partidas que o treinador comandou a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor sofreu 18 gols. Deste total, metade (9 gols) foram nos últimos três jogos.

O que ao menos dá um ânimo novo é que, nos dois primeiros jogos da temporada 2021, a defesa não foi vazada, passando sem sofrer gols contra CRB e Sampaio Corrêa. É preciso, porém, levar também em consideração a fragilidade dos adversários, que estão num nível bem abaixo.

No mercado

Legenda: Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, busca contratação de zagueiro Foto: Rodrigo Gadelha

O Fortaleza segue no mercado em busca de reforços, incluindo para a linha defensiva. A prioridade do clube é na busca de zagueiros, sobretudo um nome que chegue para assumir titularidade.

É indiscutível que há necessidade disto. Com a temporada já rolando e partidas importantes se aproximando, como o duelo contra o Caxias-RS, pela 1ª fase da Copa do Brasil, que será na próxima quarta-feira (17), é preciso correr contra o tempo para assegurar novos reforços o mais rápido possível.

Média de idade

Legenda: Aos 34 anos, Carlinhos é um dos jogadores mais experientes do grupo Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

O setor defensivo precisa de reforços e também de rejuvenescimento. Somando todos os atletas da linha defensiva atual (os dez remanescentes e o contratado Daniel Guedes), a média de idade é de 29 anos.

O goleiro Marcelo Boeck (36 anos) e o lateral-esquerdo Carlinhos (34) são os mais experientes, enquanto os zagueiros João Paulo (23) e Juan Quintero (25) são os mais novos.

