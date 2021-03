Fortaleza renova contrato com o zagueiro Jackson

O Fortaleza renovou o contrato com o zagueiro Jackson até dezembro de 2021. O defensor de 30 anos estava sem contrato com o Leão desde 28 de fevereiro, quando encerrou o empréstimo pelo Bahia e tinha proposta do Vasco. Mas acabou escolhendo continuar no Tricolor, agora com contrato em definitivo.

Fortaleza e Jackson acertaram a renovação de contrato do zagueiro até dezembro de 2021.https://t.co/pysEEOnjaf — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 8, 2021

A renovação de Jackson é a primeira para o setor da zaga do time para a temporada 2021. Além dele, Wanderson e Quintero compõem o setor.

Trajetória

Jackson chegou ao Tricolor de Aço em 2019 e até aqui foi campeão do Campeonato Cearense 2020, atuou na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A. Ele vestiu a camisa tricolor em 39 jogos em quatro competições.