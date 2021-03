Fortaleza acerta reforço do lateral Daniel Guedes por empréstimo

O Fortaleza fechou com o lateral-direito Daniel Guedes por empréstimo do Santos até o fim desta temporada. O atleta chegou na madrugada desta quarta-feira (3) em solo cearense e deve ser anunciado em breve de forma oficial. A negociação já estava encaminhada na última semana, como confirmado pelo Diário do Nordeste.

Revelado pelo Santos, o defensor de 26 anos foi emprestado nas últimas temporadas para o Goiás, em 2019, e para o Cruzeiro, em 2020, quando chegou por indicação do atual técnico tricolor, Enderson Moreira.

Porém, perdeu espaço com Felipão, tendo atuado em apenas sete partidas na campanha da Série B da Raposa.

Daniel briga com Tinga pela posição visto que o Leão anunciou a saída de Gabriel Dias. O reforço se destaca pelo bom senso de posicionamento na fase defensiva e pelo passe qualificado.

