Resultado do jogo Udinese x AS Roma hoje, 25/4: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quinta-feira, 25 de abril, em Udine, o jogo Udinese x AS Roma, terminou com o placar 1 - 2. A partida corresponde à 32ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Udinese x AS Roma

UDI 1 - 2 ROM Gols R. Pereyra 23' R. Lukaku 64' 6 Total de chutes 13 2 Chutes no gol 3 25% Posse de bola 75% 191 Passes 564 77% Precisão de passe 89% 13 Faltas 8 3 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 2 Impedimento(s) 1 1 Escanteio(s) 6

Udinese 3-4-2-1 Maduka Okoye, Nehuén Pérez, Jaka Bijol, Thomas Kristensen, Kingsley Ehizibue, Walace, Martín Payero, Hassane Kamara, Lazar Samardžić, Roberto Pereyra, Lorenzo Lucca. AS Roma 3-4-2-1 Mile Svilar, Diego Llorente, Dean Huijsen, Evan Ndicka, Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Houssem Aouar, Angeliño, Tommaso Baldanzi, Romelu Lukaku.