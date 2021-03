Ceará: Guto Ferreira confirma busca por zagueiro e explica disputa pela titularidade

O Ceará anunciou 11 reforços para a temporada de 2021 e busca mais um zagueiro. A informação foi confirmada pelo técnico Guto Ferreira em participação no programa 'Bem, Amigos', do Sportv, nesta segunda-feira (15). O comandante também revelou que o time tido como titular no último ano pode mudar.

"Houve valorização nas pessoas (contratadas), tipo Yony, Mendoza, o Jorginho, que é interessante, e estamos buscando mais uma zagueiro porque o Tiago deve sair. Fomos no Gabriel para reposição do Samuel e demos uma mexida boa nos jogadores que são tidos como titulares para ter não 11, mas 22 que a gente possa rodar nesse ano atípico que o Ceará deve terminar com 135 partidas ininterruptas porque vai emendar o pós-pandemia do ano passado com a temporada toda desse ano", explicou.

Legenda: Atleta está foi vetado pelo Departamento Médico Foto: Thiago Gadelha / SVM

A movimentação no mercado é motivada pelo acerto do zagueiro Tiago Pagnussat com o Cerezo Osaka, do Japão. No exterior, o atleta foi oficializado pelo novo clube, mas a negociação não teve desfecho pela ausência de uma documentação específica do governo japonês - entrave por conta da pandemia de Covid-19.

Após a temporada histórica do Vovô, com título da Copa do Nordeste e vaga na Copa Sul-Americana, Guto reforçou que o objetivo é superar o desempenho. "Na questão do trabalho, é buscar fazer melhor. Você vem com avaliação qualificada e tem a tentativa de fazer melhor. O clube tem buscado realizar boas contratações, até pontuais, e a gente vem tentando buscar qualificação e fazer melhor do que foi em 2020", completou.

O Ceará volta a campo no sábado (20) contra o Fortaleza. A partida ocorre às 16h, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.