Com 11 reforços, Ceará ainda tem R$ 8 milhões previstos em orçamento para compra de atletas

A diretoria do Ceará investiu em todos os setores do elenco para a temporada de 2021. Com atuação forte no mercado, o clube buscou ampliar a qualidade técnica do plantel para as disputas do calendário. E mesmo com 11 reforços, tem uma receita milionária para compra de direitos de atletas.

O valor estimado na projeção orçamentária para essas negociações era de R$ 12 milhões. Do montante, o Vovô gastou cerca de R$ 4 mi, restando em torno de R$ 8 mi para novas aquisições - os valores listados podem sofrer alterações de acordo com a organização do departamento financeiro.

A principal parcela envolveu a chegada do atacante Steven Mendoza, que estava no Amiens, da França. O colombiano foi o 2º jogador mais caro da história alvinegra.

Legenda: Steven Mendoza está próximo de estrear pelo Ceará Foto: Divulgação

Com responsabilidade e análise detalhada das contratações, a gestão consegue formar uma equipe competitiva, ampliar o nível do plantel e manter o poder econômico para a sequência do ano. Assim, o time segue atento às transferências para avaliar possibilidades e não descarta mais reforços.

No saldo final, mantém caixa para uma investida em caso de necessidade da comissão técnica. Pelas cláusulas contratuais, resiste às sondagens e mantém os destaques do técnico Guto Ferreira.

Legenda: O Ceará tem atletas valorizados no mercado e que receberam sondagens do mercado nacional e exterior Foto: Thiago Gadelha / SVM

O momento faz parte dos novos status da equipe. Com participações na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense iniciadas, tem pela frente a 3ª etapa da Copa do Brasil, a fase de grupos da Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileiro, a última pelo quarto ano consecutivo.

Reforços do Ceará para 2021