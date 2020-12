Ceará projeta orçamento de R$ 151,9 milhões para 2021; veja fontes de receita

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, em reunião ordinária na segunda-feira (28), projeção orçamentária para 2021. O montante foi estimado em receita bruta de R$ 151,9 Milhões - o maior da história do clube.

Receita Total: R$ 151,9 Milhões

Deduções da Receita: R$ 10,6 Milhões

Receita Líquida: R$ 141,3 Milhões

Despesa Total: R$ 140,9 Milhões

Vale ressaltar, no entanto, que o valor é elevado porque uma parte das premiações e cotas televisivas de 2020 será paga ao clube apenas no próximo ano, então entram como parte da arrecadação para a nova temporada.

Os números são prévios e, respeitando o êxito da responsabilidade financeira, estão em perspectivas possíveis de atingir internamente. Todas as metas devem ser cumpridas para permitir também o investimento. Em 2021, por exemplo, o Vovô destinará R$ 12 milhões na compra de ativos e formação do elenco principal.

Para as categorias de base são R$ 5 mi. Tudo visando a manutenção da estrutura da Cidade Vozão, em Itaitinga, e a revelação de atletas.

Uma importante mudança de filosofia aplicada ao futebol deve ocorrer na comercialização de jogadores. Na atual temporada, a equipe adquiriu peças importantes como o lateral Bruno Pacheco, o volante Charles e o atacante Cléber. Com a valorização do plantel, a diretoria estima gerar receita também com a venda, desde que haja acordo favorável aos envolvidos e que não implique em queda técnica: a meta é seguir competitivo.

Logo, a negociação de atletas subiu de R$ 10 mi para R$ 25 mi, em comparação com 2020. Importante reforçar também que os objetivos foram cumpridos no último ano, mas com jogadores que sequer estavam no Ceará, como os casos do goleiro Everson (Atlético/MG), e dos atacantes Artur Victor (Bragantino) e Arthur Cabral (Basel, da Suíça).

Assim, a divisão de receitas a receber pelo time alvinegro é: