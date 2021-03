Com elenco valorizado, Ceará recebe sondagens e aguarda propostas oficiais; veja atletas

A diretoria do Ceará recebeu diversas sondagens sobre atletas do elenco principal. Os contatos ocorreram nos últimos meses, próximo do encerramento da Série A, e ainda não foram convertidas em propostas oficiais.

A lista de atletas consultados contempla os volantes Charles e Fernando Sobral, além dos atacantes Cléber e Saulo Mineiro. O Diário do Nordeste apurou que nenhuma situação está descartada: o clube aguarda uma confirmação das ofertas para analisar o aspecto financeiro.

Contratos dos atletas

ATA - Cléber | fim de 2023

ATA - Saulo Mineiro | fim de 2022

VOL - Charles | fim de 2022

VOL - Fernando Sobral | fim de 2023

O principal interesse da gestão é estreitar laços com o mercado do exterior, pela maior valorização da moeda. Dentro das metas do orçamento para 2021, a diretoria visa a arrecadação de R$ 25 milhões com a venda de jogadores.

O valor faz parte da gestão financeira. No entanto, há ponderação para manter as principais peças do plantel e se manter competitivo, visando a continuidade dos resultados da última temporada, quando o time foi o melhor nordestino da Série A (11º colocado), campeão da Copa do Nordeste e chegou nas quartas da Copa do Brasil.

Legenda: Fernando Sobral foi um dos volantes com maior número de desarmes na Série A de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os contatos são frutos do trabalho desenvolvido pelo departamento de futebol. Agressivo no mercado, venceu disputas por contratações, trouxe nomes de peso (como o atacante Stiven Mendonza) e ainda renovou com o meia Vina até 2024 - o atleta foi escolhido para a seleção do Campeonato Brasileiro.

Assim, trabalha com cautela no momento de firmar negociações. No elenco, o único nome com saída encaminhada é o zagueiro Tiago Pagnussat, que acertou transferência ao Cerezo Osaka, do Japão. O defensor aguarda um visto de trabalho do governo asiático para concluir a rescisão.