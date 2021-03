Fortaleza negocia venda milionária de atacante Romarinho ao futebol japonês; veja valores

Um dos principais destaques do Fortaleza nas últimas temporadas, o atacante Romarinho está negociando a saída do clube e deve deixar o Pici em breve. O destino é o futebol japonês, mais precisamente o Yokohama Marinos, clube da primeira divisão nacional, que mantém conversas para contratar o jogador.

A informação da negociação foi inicialmente divulgada pelo portal Futebol Cearense e confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou ainda outros detalhes da transação.

A negociação

A negociação ainda está em andamento e não foi concluída, mas encontra-se em estágio avançado e deverá ser finalizada em breve. A proposta é de R$ 8 milhões para aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza tem interesse em manter ainda direitos econômicos de Romarinho e ainda deverá permanecer com 30% do passe do atleta para uma futura venda.

As conversas são comandadas pelo presidente do Tricolor, Marcelo Paz, que mantém contato com os representantes do camisa 20.

Em decorrência da pandemia e da atual situação econômica, por mais que seja um jogador importante, uma venda ao exterior é vista com bons olhos, por reforçar o caixa do clube.

Caso a negociação seja concretizada com estes valores, Romarinho se tornará na maior venda direta realizada na história do Fortaleza.

Perfil do jogador

Legenda: Romarinho jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza em 2019 e 2020 Foto: Thiago Gadelha

Aos 27 anos, Romarinho foi titular absoluto do Leão do Pici nas últimas duas temporadas e era constantemente sondado por clubes do exterior. Uma proposta para venda do jogador já era, inclusive, projetada pelo Fortaleza.

Contratado em 2018 junto ao Globo-RN, o atacante de velocidade, conhecido pelos dribles e habilidade, que atua preferencialmente pelos lados do campo, realizou 129 jogos com a camisa leonina e marcou nove gols.

