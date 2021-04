Invencibilidade contra baianos e últimas finais são trunfos do Ceará na decisão da Copa do Nordeste

Está chegando a hora. O torcedor do Ceará já conta os dias para a decisão da Copa do Nordeste. O primeiro duelo contra o Bahia ocorre já neste sábado (1º), às 16 horas, em Salvador. E os alvinegros, sobretudo os mais supersticiosos, apostam em dois fatores recentes como trunfos para a conquista do tricampeonato: a invencibilidade contra os times baianos e as últimas finais de Nordestão.

O Ceará não perde para nenhum time soteropolitano desde 2018. De lá pra cá, foram 14 jogos contra Bahia e Vitória, em que o time cearense venceu 11 e empatou três.

A última derrota para uma equipe baiana, somando todas as competições, ocorreu no dia 14 novembro daquele ano, quando o Bahia venceu o Vovô por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do Ceará e dois empates, com o detalhe que os alvinegros saíram vencedores dos últimos quatro confrontos (as duas finais da Copa do Nordeste 2020 e os duelos válidos pelo Brasileirão do ano passado).

VITÓRIA

Legenda: Ceará eliminou o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste e vai decidir o título contra o Bahia Foto: Thiago Gadelha/SVM

O desempenho recente do Ceará contra o Rubro-Negro também é excelente, de sete partidas de invencibilidade. Houve um empate e seis triunfos cearenses neste período, com o detalhe que o Vovô ganhou os últimos cinco encontros e foi o responsável por eliminar o Vitória da Copa do Nordeste em 2020 e 2021, e também da Copa do Brasil em 2020.

100% em finais

Legenda: Em 2015, o Ceará levou a melhor sobre o Bahia e ficou com o título Foto: Christian Alekson / cearasc.com

Outra marca valiosa que o Alvinegro ostenta é de possuir 100% de aproveitamento nas finais de Copa do Nordeste. O Ceará venceu todos os jogos que fez quando chegou na decisão da competição. Curiosamente, nas duas vezes que foi campeão, derrotou o Bahia na final.

Em 2015, venceu por 1 a 0 o jogo de ida, em Salvador. Na volta, o placar foi de 2 a 1. Em 2020, com os dois jogos realizados em Pituaçu, o Vovô ganhou o primeiro duelo por 3 a 1 e o segundo por 1 a 0, levantando a taça.

Histórico e retrospecto não entram em campo, mas no que depender deste caso em específico, os torcedores possuem motivos de sobra para que a confiança fique ainda mais elevada.