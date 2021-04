Buiu viaja e deve ser titular do Ceará contra o Bahia em primeiro jogo final da Copa do Nordeste

O Ceará tem somente um desfalque de suspensão para a primeira final da Copa do Nordeste, neste sábado (1º), às 16 horas, contra o Bahia. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o lateral-direito Gabriel Dias, expulso na partida contra o Vitória. A semana foi de dúvidas sobre quem seria o substituto na posição, e o Diário do Nordeste apurou que o escolhido deverá ser Buiú.

O jogador de 25 anos foi quem treinou na posição nas últimas atividades realizados pelo Alvinegro antes da partida, ainda na capital cearense. Ele foi relacionado e viajou com a delegação para a capital baiana.

Com isso, Guto Ferreira não deverá precisar improvisar Marlon na posição. Esta possibilidade foi cogitada e também testada pelo comandante alvinegro.

O Ceará deverá ir a campo com Richard, Buiu, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Vina, Lima e Mendoza; Felipe Vizeu.