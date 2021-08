Hertha Berlin desiste de contratar Arthur Cabral, do Basel; clubes não acertam valores

O Hertha Berlin desistiu da contratação do atacante Arthur Cabral, do Basel. O clube alemão fez uma proposta oficial, buscou acertar os trâmites da negociação, mas não conseguiu um desfecho positivo. A informação é do repórter André Hernan, do Globo Esporte.

Com o encerramento da janela internacional previsto para terça-feira (31), a tendência é que o centroavante continue no futebol suíço. Revelado na base do Ceará, tem contrato até o fim de 2023.

Segundo o portal Goal, a proposta era inferior aos 15 milhões de euros (R$ 92,35 mi) solicitados pelo Basel. O Hertha buscava um substituto para Matheus Cunha, vendido ao Atlético de Madrid-ESP.

Arthur é um dos principais brasileiros em atividade no exterior, somando 15 gols em 11 partidas na atual temporada. O atacante esteve especulado na Fiorentina-ITA, Leeds-ING e Royal Antwerp-BEL.

Ceará de olho

O Ceará Sporting Club monitora a situação de Arthur Cabral e pode lucar com uma eventual transferência. A gestão alega ser detentora do direito de 15% de mais valia de uma venda internacional, sendo o Palmeiras o dono de outros 15%. Acordo teria ocorrido no momento em que o atacante, revelado pelo Vovô, se transferiu ao Basel-SUI.

Vale ressaltar que o time alvinegro vendeu o centroavante ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões. Depois, lucrou com a negociação do jogador para a Europa. Mas há um impasse, visto que os paulistas acreditam ter direito a todo o percentual de Arthur.

