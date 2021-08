Arthur Cabral recebe proposta oficial do Hertha Berlin; valores não agradam Basel

O atacante Arthur Cabral, do Basel-SUI, recebe duas ofertas do mercado europeu nos últimos dias. Segundo o site Goal, o atleta de 23 anos foi alvo do Hertha Berlin-ALE e do Royal Antwerp-BEL, mas as propostas não atingiram os 15 milhões de euros (R$ 92,35 mi) solicitados pelo clube suíço.

A diretoria da equipe alemã ainda busca um acerto e pode aumentar as cifras. O time aposta em Cabral para substituir o brasileiro Matheus Cunha, vendido ao Atlético de Madrid-ESP.

Arthur é um dos principais brasileiros em atividade no exterior, somando 15 gols em 10 partidas na atual temporada. Na Suíça desde 2019, se consolidou como artilheiro e tem vínculo até 2023.

Ceará de olho

O Ceará Sporting Club monitora a situação de Arthur Cabral e pode lucar com uma eventual transferência. A gestão alega ser detentora do direito de 15% de mais valia de uma venda internacional, sendo o Palmeiras o dono de outros 15%. Acordo teria ocorrido no momento em que o atacante, revelado pelo Vovô, se transferiu ao Basel-SUI.

Vale ressaltar que o time alvinegro vendeu o centroavante ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões. Depois, lucrou com a negociação do jogador para a Europa. Mas há um impasse, visto que os paulistas acreditam ter direito a todo o percentual de Arthur.