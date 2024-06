Há sete jogos invicto, Fortaleza acumula quatro vitórias seguidas; veja números

A vitória do Fortaleza sobre o CRB na última quarta-feira (5) representou a quarta consecutiva do Tricolor do Pici, além de ampliar a série invicta do Leão, que agora é de sete partidas sem perder. O time venceu o CRB por 2 a 0 no jogo de ida da final do Nordestão.

A última derrota do Fortaleza aconteceu há praticamente um mês, no dia 8 de maio, contra o Nacional Potosí, na fase de grupos da Sul-Americana. Desde então, foram sete jogos disputados, com três empates e quatro vitórias.

Legenda: Moisés marcou três gols na vitória do Fortaleza por 4 a 1 diante do Sport. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Estas quatro vitórias, inclusive, foram conquistadas de forma consecutiva, nas partidas contra Sport, na Copa do Nordeste, Sportivo Trinidense, na Copa Sul-Americana, Athletico-PR, na Série A do Brasileirão, e CRB, na Copa do Nordeste.

SÉRIE INVICTA DO FORTALEZA