Guia da Série A: veja times-base e expectativas dos 18 adversários de Ceará e Fortaleza

Chegou o momento que os 20 principais clubes do Brasil esperavam. A bola vai rolar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, e pelo terceiro ano consecutivo, dois representantes cearenses estão na elite nacional. Na luta pelos objetivos, Ceará e Fortaleza enfrentarão 18 concorrentes de peso, e o Diário do Nordeste mostra o time-base e as expectativas dos adversários dos times cearenses.

As principais novidades são Chapecoense, América-MG, Cuiabá e Juventude, que garantiram acesso da Série B e se juntam ao pelotão de elite nesta temporada.

Os clubes foram divididos em quatro grupos: os favoritos, que brigam por título; os que disputam vaga na Copa Libertadores; os que lutam por classificação para a Copa Sul-Americana e os que lutam contra o rebaixamento.