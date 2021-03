Confira a tabela e ordem dos 38 jogos do Ceará na Série A 2021

O Ceará conheceu a ordem de seus adversários nas 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão estreia na competição diante do Grêmio, em casa e finaliza a competição contra o Palmeiras, como visitante, na 38ª rodada.

Quanto ao Clássicos-Reis com o rival Fortaleza, o Vovô o enfrenta na 14ª e 33ª rodadas, com mando no jogo do 1º turno.

A Série A de 2021 será a 4ª seguida do Alvinegro, um feito histórico no futebol cearense.

Confira todos os jogos do Ceará na Série A 2021:

1ª rodada - Ceará x Grêmio

2ª rodada - Santos x Ceará

3ª rodada - Chapecoense x Ceará

4ª rodada - Ceará x Bahia

5ª rodada - Internacional x Ceará

6ª rodada - Ceará x Atlético-MG

7ª rodada - Ceará x São Paulo

8ª rodada - Bragantino x Ceará

9ª rodada - Ceará x Juventude

10ª rodada - Fluminense x Ceará

11ª rodada - Cuiabá x Ceará

12ª rodada - Ceará x Athletico

13ª rodada - Sport Recife x Ceará

14ª rodada - Ceará x Fortaleza

15ª rodada - Ceará x Atlético-GO

16ª rodada - Corinthians x Ceará

17ª rodada - Ceará x Flamengo

18ª rodada - América-MG x Ceará

19ª rodada - Ceará x Palmeiras

20ª rodada - Grêmio x Ceará

21ª rodada - Ceará x Santos

22ª rodada - Ceará x Chapecoense

23ª rodada - Bahia x Ceará

24ª rodada - Ceará x Internacional

25ª rodada - Atlético-MG x Ceará

26ª rodada - São Paulo x Ceará

27ª rodada - Ceará x Bragantino

28ª rodada - Juventude x Ceará

29ª rodada - Ceará x Fluminense

30ª rodada - Ceará x Cuiabá

31ª rodada - Athletico x Ceará

32ª rodada - Ceará x Sport Recife

33ª rodada - Fortaleza x Ceará

34ª rodada - Atlético-GO x Ceará

35ª rodada - Ceará x Corinthians

36ª rodada - Flamengo x Ceará

37ª rodada - Ceará x América-MG

38ª rodada - Palmeiras x Ceará