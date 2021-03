Tabela da Série A 2021 é divulgada: veja contra quem Ceará e Fortaleza estreiam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira (24) a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Assim, os dois representantes cearenses, Ceará e Fortaleza, já conhecem seus adversários na estreia, assim como as rodadas dos Clássicos-Rei e toda sequência de jogos até a 38ª rodada.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no dia 30 de maio, que forma a data-base dos jogos de estreia dos 20 times. O Vovô, 11º lugar na Série A de 2020, será mandante na 1ª rodada, ao enfrentar o Grêmio, no Castelão. Já o Leão, 16º em 2020, estreia fora de casa, contra o Atlético Mineiro.

O 1º Clássico-Rei da Série A em 2020 será disputado na 14ª rodada, ainda sem data definida mas com mando do Ceará. O Clássico-Rei do returno será na 33ª rodada com mando do Leão.

O Brasileirão 2021 terá duração de pouco mais de seis meses e tem início previsto para o dia 30 de maio. A última rodada será realizada no dia 5 de dezembro.