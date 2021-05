Série A 2021 projetada: veja como seria uma campanha de 50 pontos de Ceará e Fortaleza

O Campeonato Brasileiro Série A é a principal competição de Ceará e Fortaleza na temporada 2021. No próximo domingo (30), ela se iniciará. Uma longa disputa de regularidade.

Quem é constante na soma de pontos acaba por alcançar objetivos. No caso do Vovô e do Leão, apesar da empolgação pelos 4º e 3º anos consecutivos de primeira divisão, o objetivo número 1 sempre será a permanência. Número 2, classificação para Sul-Americana. Número 3, uma pré-Libertadores e por aí vai.

Já é tradição desta coluna realizar essa projeção, que tem cunho lúdico, mas ajuda a visualizar o campeonato de outra forma. Simulamos uma campanha de 50 pontos, que assegura historicamente a permanência e vaga na Sula. No campeonato passado, o Tricolor ficou abaixo da nossa previsão, com 41 pontos. O Ceará ficou dois pontos à frente, com 52. (veja a projeção do ano passado).

Rodada a rodada, vamos avaliar como os times se comportam com relação à campanha projetada. Vamos com a gente?