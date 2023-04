Goleiro Bruno Ferreira é apresentado no Ceará: ‘maior desafio da minha vida’

O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (27) em Carlos de Alencar Pinto e comentou sobre a expectativa de vestir a camisa do Ceará na temporada 2023. Ele foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho de 2023 pelo Caxias e foi anunciado como reforço do Vovô para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Tive oportunidade de vir para esse clube gigante, não tinha como recusar, é a oportunidade da minha vida, vou dar o meu máximo aqui porque eu sei da responsabilidade. Acho que esse é o maior desafio da minha vida, poder escrever minha história em um grande clube e espero estar preparado quando a oportunidade vier”, disse o goleiro de 29 anos.

O Ceará tem Richard como seu atual goleiro titular. “Eu sei da história do Richard, é um excelente goleiro, um cara muito respeitado por todos. Mas eu vim fazer a minha história também, vim brigar, vim esperar minha oportunidade, respeitando a todos e é o treinador que decide quem vai colocar”, destacou Bruno Ferreira sobre a disputa pela titularidade.

Vice-campeão gaúcho pelo Caxias, Bruno Ferreira foi eleito o melhor goleiro da competição. “Eu vou falar pelo campeonato que eu fiz recentemente, me destaquei bastante saindo com os pés, bola aérea também eu fui bastante exigido, e graças a Deus eu pude defender alguns pênaltis, contra o Inter, contra o Grêmio”, explicou o goleiro.

PRÓXIMO DESAFIO DO CEARÁ

No domingo (30), o Ceará visita o ABC pela terceira rodada da Série B. “É um jogo importante, que vai dar confiança para a gente na sequência do campeonato. É muito difícil começar perdendo na Série B, uma derrota em casa é muito complicado, então a gente vai ter que buscar de todo jeito pontuar fora de casa”, disse Bruno.

ABC e Ceará entram em campo neste domingo (30), às 18h de Brasília, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), para disputar a terceira rodada da Série B do Brasileirão de 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.