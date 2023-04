Técnico do Sport, Enderson projeta final da Copa do Nordeste contra o Ceará: ‘é vencer o jogo’

O Sport venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (26), na Ilha do Retiro, e avançou às oitavas da Copa do Brasil. Com decisões pela frente, se prepara agora para a decisão da Copa do Nordeste, próxima quarta-feira (3), em casa, às 21h30, diante do Ceará - na ida, perdeu por 2 a 1. Em coletiva, o técnico Enderson Moreira projetou a final e ressaltou a força do time rubro-negro.

Enderson Moreira Técnico do Sport "São situações extremamente difíceis, não é um jogo normal. Eu acho que tem de ter um passo de cada vez. O primeiro é vencer o jogo, é o mínimo que precisa fazer, agora o nosso time tem por característica fazer um gol e buscar o segundo, é assim que a gente tem trabalhado (...) É importante essa confiança, a gente tem capacidade para reverter, eu falei lá (na ida), temos time e capacidade para reverter, vai ser um jogo especial, e vamos estar concentrados para buscar essa conquista".

Para a decisão, a comissão técnica tem preocupação com o desgaste do elenco, como o lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho. Para o próximo compromisso, no domingo (30), fora de casa, contra o Novorizontino-SP, às 15h30, pela Série B. Enderson ressaltou que deve ter rodízio.

Enderson Moreira Técnico do Sport "Quem não está em sequência, esses jogadores estão aptos, o problema são os que estão em sequência. Esses vamos fazer escolhas, quem não veio para o jogo (de titular) é que não pode jogar por desgaste excessivo, como Igor Cariús e Ronaldo. O Edinho também não veio porque não tinha condição, então vamos observar. O Eduardo não estava apto e vamos aguardar".

No Nordestão, em caso de empate no tempo regulamentar, o Ceará se sagra campeão. Caso o Sport vença por um gol, a decisão será nos pênaltis - em caso de pelo menos dois tento, fica com o título.

Assista a coletiva de Enderson Moreira