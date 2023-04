Eduardo Barroca já comandou três jogadores do atual elenco do Ceará; veja nomes

Novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca terá como um de seus principais desafios à frente do Vovô o fato de comandar um elenco formado por outro técnico. Apesar disso, o substituto de Gustavo Morínigo tem um ponto a seu favor: três nomes do elenco alvinegro já trabalharam com Barroca, anunciado pelo clube cearense na última segunda-feira (24).

O lateral-direito Warley, o volante Willian Maranhão e o ponta Janderson já foram comandados por Eduardo Barroca em outras equipes. Warley trabalhou com o treinador no Botafogo, enquanto Willian Maranhão e Janderson foram comandados no Atlético-GO.

Legenda: Janderson é um dos destaques do Vozão na temporada Foto: Kid Júnior / SVM

A dupla ex-Atlético-GO trabalhou por um período mais longo com o novo comandante alvinegro. Willian Maranhão disputou 22 partidas sob o comando de Barroca em 2021. Janderson foi comandado pelo técnico em 24 oportunidades, sendo 20 com a camisa do Atlético-GO, em 2021, e quatro pela equipe sub-20 do Corinthians, em 2019.

Warley, por sua vez, foi comandado por Eduardo Barroca em poucas oportunidades. Foram apenas três jogos disputados pelo lateral-direito tendo Barroca como treinador, todas elas com a camisa do Botafogo, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020.

PRIMEIRO DESAFIO DE BARROCA

O novo treinador do Ceará desembarcou em Fortaleza (CE) na manhã desta terça-feira (25). Barroca realiza seu primeiro trabalho com o elenco alvinegro nesta tarde, tendo em vista sua estreia à beira do gramado, que deve acontecer no próximo domingo (30), quando o Vovô visita o ABC, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto.