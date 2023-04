Novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca fala sobre acerto: ‘desejo grande de estar aqui’

Novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca desembarcou na capital cearense na manhã desta terça-feira (25). O profissional foi anunciado como técnico na segunda para substituir o paraguaio Gustavo Morínigo na função. Em contato com o clube, reforçou o sentimento de orgulho no acerto.

Eduardo Barroca Técnico do Ceará "Um sentimento de muito orgulho, poder ser lembrado pelo Ceará. A gente já esteve próximo (de acerto) em outros momentos, mas acabou não acontecendo. Dessa vez concretizou, esse desejo do clube, e o meu desejo grande de estar aqui. Muitas vezes vim jogar aqui, perceber a força da torcida, o quão difícil é jogar aqui, e agora terei ao meu lado. Espero aproveitar ao máximo a oportunidade".

Com 41 anos, o profissional chegou acompanhado pelos auxiliares Bruno Lazaroni e Felipe Lucena. O comandante realiza a primeira atividade com o grupo alvinegro nesta terça, às 15h, no CT de Porangabuçu. Após o treino, será apresentado e concede coletiva de imprensa na sede do clube.

O próximo compromisso do Vovô é contra o ABC, no domingo (30). A partida será no estádio Frasqueirão/RN, às 18h, válida pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro. Já na quarta (3), encara o Sport, na Ilha do Retiro/PE, às 21h30, pela grande decisão da Copa do Nordeste.