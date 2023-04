Eduardo Barroca no Ceará: os principais desafios do novo treinador

O Ceará Sporting Club demitiu o técnico paraguaio Gustavo Morínigo. A primeira impressão é de choque: no mundo externo, a saída parece uma surpresa. Restando 10 dias para a decisão da Copa do Nordeste e com uma semana para trabalhar, a diretoria alvinegra optou pela mudança de comando.

O cenário de oscilação existiu: nos últimos cinco jogos foi apenas uma vitória. A performance surge como uma grande justificativa. O trabalho estava no limite técnico, na análise da gestão alvinegra. E o trabalho do novo profissional será difícil: o Diário do Nordeste lista os desafios para novo treinador.

Sequência difícil

O Ceará tem três jogos consecutivos fora de casa. No período, dois compromissos pela Série B, onde precisa somar os primeiros pontos - é o grande objetivo da temporada. Já entre os duelos, a final da Copa do Nordeste contra Sport, na Ilha do Retiro/PE, às 21h30, na quarta (3) - na ida, venceu por 2 a 1, então tem a vantagem de um empate.

30.04 - ABC x Ceará | Frasqueirão/RN, às 18h - Série B

03.05 - Sport x Ceará | Ilha do Retiro/PE, às 21h - Copa do Nordeste

07.05 - Ponte Preta x Ceará | Moisés Lucarelli/SP, às 11h - Série B

Defesa frágil

O Ceará sofreu 29 gols em 24 jogos em 2023. No padrão 4-2-3-1, o setor requer ajustes na marcação e bola parada, principalmente. Apenas na Série B, em duas partidas, foram cinco gols sofridos. Os titulares principais são: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga. Desde o início do ano, com problemas no departamento médico, a comissão técnica não conseguiu dar continuidade no setor e precisou definir as peças principais.

Legenda: O lateral-direito Warley é titular no sistema defensivo do Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Janela fechada

A janela de transferência fechou na última quinta-feira (20), ou seja, apenas jogadores livres podem ser contratados. Nesse período, o Ceará contratou seis atletas. Assim, a tarefa é incorporar os recém-chegados e ainda administrar as carências com o que tem no time. Da lista, o goleiro Bruno Ferreira, o zagueiro Léo Santos, o volante Zé Ricardo e o atacante Pedrinho ainda não estrearam - na 2ª divisão, apenas os atacantes Nícolas e Erick Pulga jogaram.

Elenco do Ceará em 2023

Goleiros : Richard, Aguilar, Cristian, André Luiz e Bruno Ferreira .

: Richard, Aguilar, Cristian, André Luiz e . Zagueiros : Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Léo Santos .

: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e . Laterais-direitos : Warley e Michel Macedo.

: Warley e Michel Macedo. Laterais-esquerdos : Willian Formiga e Danilo Barcelos.

: Willian Formiga e Danilo Barcelos. Volantes : Richardson, Arthur Rezende, Caique, Willian Maranhão e Zé Ricardo .

: Richardson, Arthur Rezende, Caique, Willian Maranhão e . Meias : Guilherme Castilho, Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael.

: Guilherme Castilho, Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael. Atacantes: Vitor Gabriel, Erick, Janderson, Álvaro, Hygor, Leandro Carvalho, Luvannor, Daniel, Caio Rafael, Erick Pulga, Pedrinho e Nícolas.

Legenda: Nícolas é um dos reforços do Ceará para a sequência da temporada de 2023 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Identidade tática

Morínigo comandou o Ceará em 24 jogos, geralmente no esquema 4-2-3-1. O sistema tinha dois volantes, um meia, um centroavante e dois extremos. Em muitos cenários, o time encontrou dificuldade, mas sempre optou pela manutenção do sistema. A missão é expandir essas alternativas e dar mais cenários táticos para o Vovô, na tentativa de ser ofensivo.

Legenda: Provável escalação do Ceará para a estreia na Série B de 2023 Foto: reprodução / LineUp