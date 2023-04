Ceará tem três nomes fortes para assumir como técnico; veja os cotados

Depois da saída de Gustavo Morínigo, o Ceará procura novo técnico e tem 3 nomes mais cotados para assumir o cargo. O Diário do Nordeste apurou que três nomes são fortes para assumir o comando: Eduardo Barroca, Guto Ferreira e Jair Ventura. A apuração é do repórter André Almeida.

O favorito para assumir o cargo é Eduardo Barroca, preferido da diretoria alvinegra. O último trabalho de Barroca foi no Bahia em dezembro de 2022, na reta final da Série B, conquistando o acesso. Foram 6 jogos, com duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Antes da passagem pelo Bahia, ele treinou o Avaí na Série A de 2022. Em 34 partidas com a camisa azurra, ele teve 8 vitórias, 10 empates e 16 derrotas.

Guto Ferreira

Com passagem vitoriosa pelo Ceará em 2020, com o título da Copa do Nordeste, Guto Ferreira foi demitido do Goiás no dia 10 de abril. Ele não resistiu a perda do título goiano para o Atlético/GO.

Contratado no início de dezembro de 2022, 'Gutinho' comandou o Esmeraldino em 25 jogos: Foram 16 vitórias, seis empates e três derrotas: um aproveitamento de 72% dos pontos disputados.

Jair Ventura

O último trabalho de Jair Ventura foi no Goiás, deixando o clube em novembro de 2022. Ele comandou o Esmeraldino a partir da 2ª rodada da Série A, treinando a equipe em 41 jogos, conquistando 12 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, mantendo a equipe no Brasileirão e classificando a equipe para a Copa Sul-Americana.