Com saída de Morínigo, Ceará terá seu décimo treinador desde 2020; veja lista

Após a demissão do treinador paraguaio Gustavo Morínigo nesta segunda-feira (24), o Ceará vai ao mercado em busca de seu novo treinador para o restante da temporada 2023. O novo comandante da equipe alvinegra será o décimo técnico a assumir o cargo no Vovô desde a temporada 2020, há três anos.

Neste período, o treinador mais longevo à frente do Ceará foi Guto Ferreira. O comandante totalizou 94 jogos disputados pelo Vovô, com 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas, conquistando um título da Copa do Nordeste, em 2020.

TODOS OS TREINADORES DO CEARÁ DESDE 2020

Gustavo Morínigo | 2023 | 24 jogos

Juca | 2022 | 6 jogos

Lucho González | 2022 | 10 jogos

Marquinhos Santos | 2022 | 17 jogos

Dorival Júnior | 2022 | 18 jogos

Tiago Nunes | 2021-2022 | 32 jogos

Guto Ferreira | 2020-2021 | 94 jogos

Enderson Moreira | 2020 | 10 jogos

Argel Fuchs | 2019-2020 | 5 jogos (em 2020)

A média de tempo de trabalho de treinadores do Ceará neste período foi de apenas 24 jogos. Gustavo Morínigo esteve no comando do Alvinegro justamente por 24 jogos, totalizando 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas pelo Vovô.

O novo técnico do Ceará deve fazer sua estreia no próximo domingo (30), quando a equipe volta a campo para enfrentar o ABC pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O duelo entre os alvinegros nordestinos acontece às 18h, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

