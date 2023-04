Morínigo lamenta derrota e diz estar preocupado com sistema defensivo do Ceará

A derrota do Ceará para o Guarani (SP) acendeu um alerta dentro da comissão técnica do Alvinegro. Com cinco gol sofridos em duas rodadas da Série B, o time ocupa a última colocação e o sistema defensivo começa a ser criticado.

Em sua entrevista coletiva após o jogo, o treinador Gustavo Morínigo expôs esse momento do Ceará.

Minha preocupação é mais a parte defensiva. Tomamos cinco em dois jogos e é um número alto para começar. Reconhecemos os erros e sabemos que estamos falhando em muitas partes, sabemos também que estamos em uma maratona de jogos, mas não vamos colocar a culpa nisso. Lamentamos muito não ter conseguido o resultado em casa. Estamos preocupados, mas não duvidamos dos jogadores e do trabalho que estamos fazendo. Vamos levantar

O técnico comentou sobre a expectativa para os próximos jogos.

"É um momento que temos que passar, o calendário está assim com muitos jogos e muitas decisões para tomar. Isso cansa, mas estamos firmes. Vamos trabalhar duro para arrumar as questões que estamos errando", disse.

No próximo compromisso, o Alvinegro encara o ABC no domingo (30), às 18h (de Brasília), no Frasqueirão