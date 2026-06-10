Carpini elogia Fortaleza e pede mais apoio da torcida contra o América-MG: ‘maior do ano’

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, elogiou a postura tricolor na vitória por 1 a 0 contra o Náutico, nesta terça-feira (9), nos Aflitos, pela Série B. O comandante pontuou que o resultado foi grandioso pelo alto desgaste do time, que teve uma expulsão e atravessa uma maratona nas últimas semanas.

“Eu classifico a vitória como grandiosa. Não vou ficar de novo ressaltando e batendo nessa tecla, mas são 38 jogos, a gente jogou uma decisão muito difícil no sábado contra uma equipe de Série A, de um alto nível, na terça-feira outro jogo, então passamos domingo e segunda-feira viajando para poder jogar. Acho que está muito claro, mas vale destacar a luta, o compromisso coletivo, a entrega desses atletas, que estavam fisicamente, era nítido, que a gente estava morto, mas a gente conseguiu competir bem; Levamos sorte em alguns momentos, pois o Náutico fez um grande jogo, criou muitas dificuldades, em outros momentos tivemos a competência e a capacidade de neutralizar alguns pontos. O João Ricardo fez uma excelente partida, nos ajudou muito na conquista desses três pontos, então são só coisas a valorizar, é uma vitória muito grande que coloca a gente sempre em condição de brigar onde a gente pretende brigar, onde o Fortaleza precisa estar, na parte de cima da tabela. Uma vitória que dá muita força agora pra sequência da temporada”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

No intervalo de um mês, o Leão entrou em campo 10 vezes, com uma partida a cada três dias. No sábado (6), por exemplo, estava em Salvador para enfrentar o Vitória na final da Copa do Nordeste, sendo vice-campeão. Depois já viajou para Recife, onde encarou o Náutico na terça (9), na Série B.

Apesar disso, a vitória foi essencial na tabela. Assim, subiu para 4ª posição geral, com 21 pontos.

Público em casa

Após dois jogos fora de casa, o Fortaleza volta a atuar na Arena Castelão na próxima terça-feira (16). O time entra em campo contra o América-MG, às 20h, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Na coletiva, Carpini pontuou que espera um público maior por tudo que a equipe tem feito na temporada.

“Eu não tenho dúvida que você vai estar mais cheio (a Arena Castelão). Pelos jogos que nós fizemos nas finais, a classificação contra o Sport, por fazer uma final da Copa do Nordeste, brigar pelo título, por se entregar e ganhar com um a menos nos Aflitos dessa maneira que a gente venceu hoje, eu tenho certeza que vai ser o melhor público do Fortaleza na temporada contra o América-MG. O Castelão vai voltar a ser o que sempre foi, um fator preponderante para a nossa caminhada, e essa sinergia de elenco, de torcida, somos todos nós que vamos devolver o Fortaleza (à Série A)”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

A média de público é a 3ª maior da Série B, com 9.803 pagantes por partida. A boa posição no ranking, no entanto, é obtida com uma quantidade de pessoas bem inferior às últimas temporadas.