Ceará é o time que mais soma troca de técnicos na era do Brasileirão de pontos corridos; veja lista

O Ceará é o time que mais mudou de técnico desde o início do Brasileirão de pontos corridos, em 2003, há 20 anos. A equipe alvinegra trocou 59 vezes o comando. Eduardo Barroca foi o mais recente contratado. Ele vai substituir Gustavo Morínigo para a sequência da temporada.

O Alvinegro teve 44 técnicos na era de pontos corridos. Juntando os interinos, a soma vai para 53. Guto Ferreira é o líder em tempo de trabalho no clube. Ao todo, ele ficou 18 meses no comando do Vovô. Seguido por Sérgio Soares (14 meses) e Lisca (11 meses).

A equipe cearense trocou de comando em 59 oportunidades. Em seguida, vem o Paraná (58x), o Fortaleza (57x), o Vitória (56) e Atlético-GO, Bahia e Náutico (54x). O levantamento é do Globo Esporte e foi publicado nesta terça-feira (25). A equipe que menos trocou de treinador foi o Palmeiras: 25 comandos e 21 técnicos.

O Ceará volta a campo neste domingo (30), quando encara o ABC-RN em jogo da 3ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será às 18h (de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão). Veja a lista de técnicos que já passaram pelo Alvinegro nos 20 anos de Brasileirão de pontos corridos.

TÉCNICOS DO CEARÁ DESDE 2003