Volante do Ceará, Zé Ricardo está regularizado no BID e poderá entrar em campo contra o ABC-RN

O volante Zé Ricardo já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). A CBF publicou a informação na segunda-feira (24). Assim, o jogador está à disposição do novo técnico Eduardo Barroca.

Legenda: Zé Ricardo é um dos reforços do Ceará para a temporada 2023. Foto: Divulgação/CBF

O jogador foi o último reforço anunciado pelo Ceará nesta janela de transferências, encerrada no último dia 20 de abril. Além dele, chegaram também o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Nícolas.

O atleta de 27 anos foi formado no América-MG, onde ficou por sete temporadas e disputou mais de 200 partidas oficiais. Com o clube, conquistou um título do Campeonato Mineiro.

O Ceará volta a campo neste domingo (30), quando encara o ABC-RN em jogo da 3ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será às 18h (de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão).