Barroca é apresentado no Ceará: 'Vamos extrair o máximo dos jogadores em um trabalho coletivo'

O técnico Eduardo Barroca foi apresentado no Ceará na noite desta terça-feira (25) e já comandou o primeiro treino o elenco alvinegro. Em sua apresentação, o novo técnico do Vovô destacou a importância de conhecer o elenco rapidamente, implementar seu trabalho, mas aproveitando o legado do técnico anterior, Gustavo Morínigo.

"O desafio é gigantesco, por estar chegando a um clube desta dimensão. Sei da responsabilidade e da entrega que vou precisar ter. Quando chega no meio de uma temporada, é fazer um diagnóstico rápido e aproveitar bem as coisas boas do trabalho de quem saiu. O Gustavo (Monínigo) deixou um legado, de cosias positivas, construtivas, e vou aproveitar isso. Claro que cada técnico tem sua forma de trabalhar e vou implementando a cada dia de trabalho", disse ele.

Em seguida, Barroca afirmou que o grupo de jogadores o agradou e que tentará extrair o máximo dos jogadores para potencializar o jogo coletivo.

"Me agrada muito o grupo de jogadores, a forma em que este grupo foi construído. Trabalhei com diversos jogadores em outros clubes. Agora é extrair ao máximo dos jogadores em um trabalho coletivo, implementar a forma de jogar que gosto. Quero os jogadores consigam performar individualmente, potencializados pelo contexto coletivo".

Legenda: Barroca comandou seu primeiro treino no Ceará, nesta terça-feira Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Semana de treinos

Barroca comandou o primeiro treino no Vovô e afirmou que a semana 'cheia' é importante para implementar o trabalho já visando o jogo contra o ABC pela Série B, no domingo, no Frasqueirão, pela Série B. Ele tratou a partida como importantíssima, já que o Ceará vem de duas derrotas e ainda não pontuou na competição.

"Com a semana cheia, conhecerei o elenco com mais profundidade. É uma oportunidade muito boa, para que o grupo e o time cresçam dentro daquilo que eu imagino. Poderei implementar a forma de jogar da equipe neste curto espaço de tempo. Precisamos retomar o caminho positivo na Série B e já estamos trabalhando pensando no jogo com o ABC".

Final da Copa do Nordeste

Após o jogo com o time potiguar, Barroca dirigirá o Ceará no jogo de volta da final da Copa do Nordeste contra o Sport. Na Ilha do Retiro. Ele admitiu que não é comum assumir um clube em uma decisão, mas que o trabalho será feito passo a passo, pensando em um jogo de cada vez.

"Não é muito comum se assumir nesse contexto. Já conversando muito sobre isso aqui e vamos no passo a passo. O primeiro desafio é aproveitar a semana de trabalho, até sábado como preparação para o jogo contra o ABC e depois disso, chegarmos nas melhores condições para o jogo decisivo".