Zagueiro do Ceará, Léo Santos destaca oportunidade com Barroca: 'quem tiver melhor, vai jogar'

Ao final do Campeonato Paulista, o defensor ficou cerca de três semanas com treinos separado do restante do grupo principal. O atleta formado na base do Corinthians destacou essa falta de ritmo dos dias sem atividade.

"Terminei o Campeonato Paulista e fiquei um tempo parado, umas três semanas, acaba fazendo fortalecimento e tudo, mas não é a mesma coisa do qu estar treinando no clube. Foi mais uma questão de readaptação da parte física, de estar em condições, para poder treinar no ritmo dos atletas que estão aqui desde o começo da temporada", pontua o jogador.

JOGADOR VERSÁTIL

Com atletas que atuam em mais de uma posição, a depender do esquema proposto pelo treinador, Léo Santos destacou ser utilizado em outras funções também. A chegada movimenta a defesa que já conta com Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e David Ricardo.

Léo Santos zagueiro do Ceará "E já joguei de volante, algumas vezes na lateral, e isso sempre foi uma característica minha, de fazer mais de uma posição. E estou à disposição do treinador Barroca, onde ele achar que deve me usar, estarei sempre apto para ajudar ele e o clube", apontou o atleta.

OPORTUNIDADE NO VOZÃO

Após finalizar o campeonato estadual pela Ferroviária-SP, Léo Santos falou que o acerto com a diretoria alvinegra ocorreu de forma célere. Pelo time paulista, o jogador foi titular nas 10 partidas feitas na competição. O defensor demonstrou felicidade em jogar pelo Ceará.

"É uma grande oportunidade que eu, com certeza, vou me empenhar ao máximo para aproveitar. Série B é uma competição bem difícil, a gente viu aí as duas primeiras rodadas, como é competitiva. Não tem jogo fácil, mas eu tenho certeza que o Ceará vai conseguir fazer uma grande competição e vai conquistar o objetivo que é o acesso", finalizou o jogador.

OPORTUNIDADE COM BARROCA

A saída de Gustavo Morínigo é vista como uma nova chance para o zagueiro. Nas últimas semanas, o atleta treinou à parte do restante do time alvinegro. A chegada de Eduardo Barroca coincide com a integração do novo defensor às atividades normais do grupo.

"Eu não consegui trabalhar com o Gustavo, com a troca do Barroca, como qualquer troca em qualquer lugar, é oportunidade para todo mundo. Começa do zero, quem tiver melhor, obviamente, vai jogar", assegura o atleta.

A oportunidade de fazer a estreia pelo Ceará pode acontecer já no próximo domingo (30), quando a equipe encara o ABC, no estádio Frasqueirão, às 18h, pela 3ª rodada da Série B. Neste confronto, Barroca não poderá contar com Tiago Pagnussat, que está suspenso após tomar cartão vermelho contra o Guarani.