Ex-jogador do Ceará, Richard Coelho atualmente defende o Cruzeiro. O volante marcou o gol que deu a classificação do azulão para a próxima fase da Copa do Brasil e aproveitou a oportunidade para homenagear o seu irmão ao tirar a camisa e estender uma branca com o rosto do caçula da família.

Legenda: Ex-Ceará, Richard faz gol da classificação do Cruzeiro e dedica ao irmão: 'ele está olhando por nós' Foto: Reprodução/Twitter Cruzeiro

Em entrevista pós-jogo, o atleta se emocionou ao falar do irmão. Ryan Coelho faleceu no dia 9 de agosto de 2022, aos 19 anos, após sofrer um mal súbito durante uma partida de futsal em Minas Gerais. Na época, Richard ainda atuava pelo Ceará e foi liberado pelo alvinegro para acompanhar o velório do familiar. Cinco dias depois esteve em campo na vitória do Vovô contra o Fortaleza pelo Brasileirão Série A.

Richard, do Cruzeiro, explica homenagem ao irmão, morto em 2022, e se emociona: "Deus sabe o tanto que minha família sofre com a perda dele" pic.twitter.com/xXpGp95uj8 — ge (@geglobo) April 26, 2023

"Eu estou anestesiado, sabe?! Porque desde que meu irmão faleceu, ano passado, Deus sabe o tanto que eu venho pedindo para Deus a oportunidade de poder fazer um gol, de poder homenagear ele. Deus sabe quantas vezes eu acordei de madrugada para orar e pedir esse momento. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que 'há tempo para todas coisas em cima da terra'. Acredito que Deus tinha esse tempo preparado para mim, mas só tenho a agradecer a esse grupo que me acolheu da melhor maneira, praticamente uma família que a gente tem aqui. Só agradecer mesmo e homenagear meu irmão que eu tenho certeza que ele está olhando por nós lá de cima", disse o jogador em entrevista.

"Ele era um espelho para mim. [Se emociona] Deus sabe o tanto que minha família sofre com a perca dele, porque a gente não entende o propósito de Deus em cima dessa terra. Mas a gente não está aqui para entender, a gente está para confiar no processo do Senhor e eu estou aqui em cima dessa terra para viver os propósitos dele, a vontade dele. E hoje foi a vontade dele de eu poder ajudar meus companheiros com a assistência para o meu parceiro. Isso aqui é uma família. Vocês vão ouvir falar muito do Cruzeiro ainda esse ano. Deus sabe o tanto que a gente trabalha", finalizou o volante.

O próximo desafio do Cruzeiro é contra o RedBull Bragantino, no sábado, (29), às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.