Com gol no fim, Cruzeiro vira sobre Náutico e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

Foi no sufoco. Com gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro reverteu a série e é o primeiro time a se classificar para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, após perder o jogo da ida por 1 a 0, o time mineiro venceu o Náutico pelo placar de 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo da volta da terceira fase da competição. William e Richard Coelho, foram os autores dos gols, ambos no segundo tempo.



Com a classificação, o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, embolsou R$ 3,3 milhões em premiação e acumula com os R$ 2,1 milhões da terceira fase. Totalizando R$ 5,4 milhões. Um dinheiro e tanto para o time que acabou de retornar à elite nacional. O adversário do Cruzeiro na próxima fase sairá no sorteio, ainda sem data definida. O Náutico se despede com R$ 3,750 milhões.



Gols

O Cruzeiro abriu o placar no 2º tempo: Bruno Rodrigues fez bela jogada individual e cruzou rasteiro. A bola passou por dois defensores antes de chegar em William, que apenas escorou para o gol, aos oito minutos.

De tanto insistir, o Cruzeiro foi premiado aos 44 minutos. William cruzou na medida para Richard Coelho, livre na marca do pênalti, cabecear firme para as redes. O gol fez explodir a Arena Independência, que em ritmo de festa, assistiu o Cruzeiro se fechar contra um Náutico desorganizado até o apito final.

Legenda: Richard Coelho, ex-Ceará, marcou o gol da classificação do Cruzeiro Foto: Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão. Já o Náutico se concentra para a sua estreia no Brasileiro da Série C, contra o Manaus, no início de maio.