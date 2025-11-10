Godofredo Pepey: quem foi o lutador de MMA encontrado morto em prisão nos EUA
Cearense tinha 38 anos
Godofredo Castro de Oliveira, lutador de MMA conhecido como Godofredo Pepey, faleceu neste domingo (9) na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta tinha 38 anos e estava detido em uma unidade prisional. Natural de Fortaleza (CE), ele estava detido desde o dia 30 de junho deste ano, após ter agredido a esposa, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach.
As causas da morte ainda não foram divulgadas. As próprias autoridades americanos comunicaram sobre o falecimento do lutador aos familiares, de acordo com Gaudênio Santiago, advogado da esposa. Abalada, a ex-companheira está cuidando das questões legais para que o corpo seja liberado, de acordo com o g1.
Godofredo Pepey ganhou destaque ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil e construiu uma trajetória internacional no MMA, competindo no UFC e em outros eventos ao redor do mundo.
No reality, ele terminou o torneio como vice-campeão no peso-pena. Em seguida, emendou 11 lutas no UFC, com cinco vitórias e seis derrotas. No entanto, em 2018, o profissional foi desligado da organização. Desde então, fez somente três lutas. A última ocorreu em 2022.
No cartel profissional de MMA, Pepey somou 14 vitórias, sete derrotas e um "No Contest", que significa uma luta sem resultado. O cearense também foi candidato a vereador pela capital do estado em 2024. Porém, não foi eleito.
PRISÃO
O lutador cearense foi preso no dia 30 de junho. O atleta foi acusado de sequestro e violência contra a esposa. De acordo com o ge, o lutador agrediu sua companheira, com quem vivia na Flórida, além de ter destruído a casa, prendendo ela no próprio lar e retirado o celular da vítima.
A polícia prendeu o brasileiro após ter sido chamada por vizinhos do casal. A vítima está sob acompanhamento pela Fighting Foundation, fundação que auxilia lutadores e suas famílias em assuntos relacionados à educação, tratamentos e saúde mental, segundo reportagem.
