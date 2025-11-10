Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Godofredo Pepey: quem foi o lutador de MMA encontrado morto em prisão nos EUA

Cearense tinha 38 anos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:25)
Jogada
Legenda: Godofredo Pepey, ex-lutador de MMA.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Godofredo Castro de Oliveira, lutador de MMA conhecido como Godofredo Pepey, faleceu neste domingo (9) na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta tinha 38 anos e estava detido em uma unidade prisional. Natural de Fortaleza (CE), ele estava detido desde o dia 30 de junho deste ano, após ter agredido a esposa, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach.

As causas da morte ainda não foram divulgadas. As próprias autoridades americanos comunicaram sobre o falecimento do lutador aos familiares, de acordo com Gaudênio Santiago, advogado da esposa. Abalada, a ex-companheira está cuidando das questões legais para que o corpo seja liberado, de acordo com o g1.

Godofredo Pepey ganhou destaque ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil e construiu uma trajetória internacional no MMA, competindo no UFC e em outros eventos ao redor do mundo. 

No reality, ele terminou o torneio como vice-campeão no peso-pena. Em seguida, emendou 11 lutas no UFC, com cinco vitórias e seis derrotas. No entanto, em 2018, o profissional foi desligado da organização. Desde então, fez somente três lutas. A última ocorreu em 2022. 

No cartel profissional de MMA, Pepey somou 14 vitórias, sete derrotas e um "No Contest", que significa uma luta sem resultado. O cearense também foi candidato a vereador pela capital do estado em 2024. Porém, não foi eleito. 

Legenda: Godofredo Pepey, cearense lutador de MMA.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

PRISÃO

O lutador cearense foi preso no dia 30 de junho. O atleta foi acusado de sequestro e violência contra a esposa. De acordo com o ge, o lutador agrediu sua companheira, com quem vivia na Flórida, além de ter destruído a casa, prendendo ela no próprio lar e retirado o celular da vítima. 

A polícia prendeu o brasileiro após ter sido chamada por vizinhos do casal. A vítima está sob acompanhamento pela Fighting Foundation, fundação que auxilia lutadores e suas famílias em assuntos relacionados à educação, tratamentos e saúde mental, segundo reportagem. 

Veja também

teaser image
Jogada

Lutador cearense Godofredo Pepey morre aos 38 anos nos EUA

teaser image
Jogada

Ex-lutador do UFC, cearense Godofredo Pepey é preso por violência doméstica nos Estados Unidos

teaser image
Jogada

Esposa do lutador Godofredo Pepey divulga foto com o rosto machucado após agressão: 'Me reerguendo'

Assuntos Relacionados

Jogada

Godofredo Pepey: quem foi o lutador de MMA encontrado morto em prisão nos EUA

Cearense tinha 38 anos

Redação Há 31 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas

Jogada

Com contrato no fim, Léo Condé fala sobre futuro no Ceará e chances de renovação

Treinador tem contrato apenas até o fim do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 48 minutos

Jogada

Auditor pede vista e julgamento de Bruno Henrique será remarcado

Atleta esteve no STJD, mas julgamento deve continuar na quinta ou sexta-feira

Redação Há 56 minutos

Jogada

Chefe de arbitragem da CBF anuncia uso do impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

Rodrigo Cintra discursou na reunião do Grupo de Trabalho de Arbitragem, nesta segunda (10)

Redação Há 1 hora
Foto de mulheres na torcida do Ceará

Jogada

Após fala machista de Ramón Díaz, Ceará anuncia ingressos promocionais para mulheres

Clubes se enfrentam na próxima quinta-feira (20) e torcedoras alvinegras vão pagar somente a meia-entrada

Ian Laurindo* 10 de Novembro de 2025
Gastón Ávila fica caído no gramado após dividida em Fortaleza x Grêmio

Jogada

Fortaleza reclama da arbitragem no empate com Grêmio e promete cobrar CBF; veja nota

As equipes empataram em 2 a 2, neste domingo (9), na Arena Castelão

Alexandre Mota 10 de Novembro de 2025