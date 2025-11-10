Godofredo Pepey: quem foi o lutador de MMA encontrado morto em prisão nos EUA

Godofredo Castro de Oliveira, lutador de MMA conhecido como Godofredo Pepey, faleceu neste domingo (9) na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta tinha 38 anos e estava detido em uma unidade prisional. Natural de Fortaleza (CE), ele estava detido desde o dia 30 de junho deste ano, após ter agredido a esposa, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach.

As causas da morte ainda não foram divulgadas. As próprias autoridades americanos comunicaram sobre o falecimento do lutador aos familiares, de acordo com Gaudênio Santiago, advogado da esposa. Abalada, a ex-companheira está cuidando das questões legais para que o corpo seja liberado, de acordo com o g1.

Godofredo Pepey ganhou destaque ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil e construiu uma trajetória internacional no MMA, competindo no UFC e em outros eventos ao redor do mundo.

No reality, ele terminou o torneio como vice-campeão no peso-pena. Em seguida, emendou 11 lutas no UFC, com cinco vitórias e seis derrotas. No entanto, em 2018, o profissional foi desligado da organização. Desde então, fez somente três lutas. A última ocorreu em 2022.

No cartel profissional de MMA, Pepey somou 14 vitórias, sete derrotas e um "No Contest", que significa uma luta sem resultado. O cearense também foi candidato a vereador pela capital do estado em 2024. Porém, não foi eleito.

Legenda: Godofredo Pepey, cearense lutador de MMA. Foto: Reprodução/Redes Sociais

PRISÃO

O lutador cearense foi preso no dia 30 de junho. O atleta foi acusado de sequestro e violência contra a esposa. De acordo com o ge, o lutador agrediu sua companheira, com quem vivia na Flórida, além de ter destruído a casa, prendendo ela no próprio lar e retirado o celular da vítima.

A polícia prendeu o brasileiro após ter sido chamada por vizinhos do casal. A vítima está sob acompanhamento pela Fighting Foundation, fundação que auxilia lutadores e suas famílias em assuntos relacionados à educação, tratamentos e saúde mental, segundo reportagem.